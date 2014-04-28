台湾债市：公债殖利率开低收高，核四利空未再重击股市

* 公债殖利率开低收高，因股市对核四利空抗跌 * 中多气氛未变，惟流动性不足是隐忧 * 静待美国利率决议与非农数据 路透台北4月28日 - 台湾指标公债殖利率周一开低收高，因台股在政府于核四争议妥协的利空展现抗跌力 道。随着大盘由黑翻红，债市多头也弃守不愿追价，终场五年与10年券殖利率均收高。 债市交易员指出，核四(台湾第四座核电厂)停建对金融市场的短线影响暂告结束，市场关注焦点将重回美 国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率会议，以及周五的美国非农数据公布上。在终端买盘逢高承接态度尚未转 变下，台债中多气氛料将持续。 “核四是假议题，不会真的闹大，也不会真的解决。”一位证券商交易员说。 她认为，由于兹事体大，政府在几年内都将无法决定到底是要停建还是开始运转。“今天的股市今天告诉 我们，(核四争议)可以摆一边了。” 虽然今日债市殖利率开低收高，不过交易员认为，市场气氛依然偏多，实质买盘逢反弹接手筹码的意愿不 减。不过要留意的是，盘面流动性不足会降低交易商的追价意愿。 一银行交易员指出，10年券殖利率跌破1.56-1.57%的压力后，盘面气氛由保守转趋乐观，但因仍有不少交 易商对低利率感到困惑而保守因应，使得交易量无法有效扩大。 “最好就是心态中性偏多，但不要大量抛补，秉持打代跑的策略。”一位证券商交易员说。 交易员预估，明日五年期公债103/4的交投区间暂估在1.03-1.07%；10年期公债103/6R发行前交易交投暂 看在1.52-1.57%。 台湾股市 周一开低收高，震幅逾150点。加权股价指数收盘涨35.59点，报8,809.71点，盘初一度 跌至8,671.65点。 行政院长江宜桦今日稍早在记者会上，重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四已完工的一号 机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。并称公投时间表 暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的 议题上。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +1.57 1.0477 *1.0250-1.0488 78.5 10 103/6R +1.35 1.5435 *1.5225-1.5470 18.0 *注：该券发行前交易以来盘中低位 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/28(一)：美国3月成屋待完成销售、美国4月达拉斯联邦储备银行制造业指数；欧洲央行总裁德拉吉在德 国政府联盟党派的联合记者会上讲话、副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特也将发表讲话。 4/29(二)：美国2月标普/Case-Shiller房价指数、美国2月标普/Case-Shiller房价指数美国4月消费者信 心指数、日本4月制造业PMI；美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)；美联储主席叶伦将 在会议第三日讲话、韩国央行将公布4月政策会议记录； 4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季实质GDP环比年率初 值；美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政策会议、欧元区4月通胀率初值； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、一周初请失业金人数 、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造业指数。 5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧元区3月失业率。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5400 5 103/4 1.0477 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)