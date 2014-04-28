欧洲汇市：英镑兑美元创四年半新高，受经济数据和并购活动提振

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元 周一创四年半新高，延续上周稍晚的走势。这令人寄望，12个月前开始的上涨行情还有生命力。
由于英国经济形势好于其它欧洲国家，英镑兑一篮子货币去年3月以来上涨了10%以上。
这轮涨势自2月中旬以来普遍停滞，但稳健的经济数据以及企业并购活动迹象，本月帮助刺激英镑上涨。
欧洲盘初，英镑兑美元一度上涨0.4%，随后稳定在1.6845美元附近，略高于上周触及的高点。
“并购活动今日早晨显然有利于英镑，”伦敦一家银行的交易员表示。
美国药企辉瑞(Pfizer) PFE.N 想要收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) AZN.L，对后者的估值可能超过1,000亿美元。
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路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。