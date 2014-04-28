欧洲汇市：英镑兑美元创四年半新高，受经济数据和并购活动提振

路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元 周一创四年半新高，延续上周稍晚的走势。这令人寄望，12个月前开始的上涨行情还有生命力。

由于英国经济形势好于其它欧洲国家，英镑兑一篮子货币去年3月以来上涨了10%以上。

这轮涨势自2月中旬以来普遍停滞，但稳健的经济数据以及企业并购活动迹象，本月帮助刺激英镑上涨。

欧洲盘初，英镑兑美元一度上涨0.4%，随后稳定在1.6845美元附近，略高于上周触及的高点。

“并购活动今日早晨显然有利于英镑，”伦敦一家银行的交易员表示。

美国药企辉瑞(Pfizer) PFE.N 想要收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) AZN.L，对后者的估值可能超过1,000亿美元。

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