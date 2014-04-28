《焦点》美国辉瑞欲收购英国阿斯利康，潜在规模或超千亿美元

收购一家外国公司，对于辉瑞而言也合乎利益考量，因为辉瑞透过海外子公司累积了数以百亿美元计的资金，如果汇回美国，将被课以重税。

辉瑞过去发动大型收购的纪录洋洋洒洒，2009年以680亿美元收购惠氏，是距今最近的大型收购案，更早之前的则有法玛西亚及Warner Lambert的收购。

辉瑞近期着墨较多的是剥离部分业务，而且由于大型合并案的成效令人质疑，制药业大型并购案已经不再盛行。

但辉瑞执行长Ian Read表示，只要是合乎利益考量的大型并购，他都愿意考虑，他并称，收购阿斯利康可以“保有未来可能拆分业务的灵活性。”

如果收购阿斯利康，不但可以强化辉瑞的创新药品业务，也有助充实较老旧产品业务。许多分析师预期，辉瑞终将会把较老旧产品业务独立出来。

“我们认为，这项交易将更加强化我们创造强劲稳定现金流的能力，目标是我们的业务投资及对股东的回馈，在此同时，也提供一个高效率的营运架构及实现预期中的诱人综效，”辉瑞执行长Read称。(完) (编译 张涛/杜明霞/蔡美珍；审校 高琦/王洋/艾茂林)