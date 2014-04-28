《RUSSELL专栏》亚洲煤炭厂商逆价格低迷趋势冒险增产，赌对手先倒下

**印尼增加煤矿产量**

印尼煤矿商也在计划增加产量，并已说服政府允许让2014年的产量至少同2013年保持一致。此前印尼政府曾准备让2014年煤炭产量从4.21亿吨降到3.97亿吨。

根据4月14日Investor Daily的报导，迄今为止印尼国内的产量要高于进度目标，第一季的产量达到1.10亿吨。

根据3月7日的路透调查，六家印尼主要矿商希望2014年产量平均增加11.7%。

鉴于两家最大出口矿商均计划今年扩产，需求成长有多大几率能和供给增加匹配呢？

主要买家中国预计今年煤矿进口量将会和2013年的2.67亿吨大体相近，而2013年的进口增幅为14%。

尽管中国生产商的获利已经因为价格偏低而受到侵蚀，但该国的煤炭市场仍存在供给过度的问题。

根据一家业界网站，今年前两个月，中国国内煤产量较上年同期增长0.9%，达到5.35亿吨。

尽管中国预计不会成为煤矿生产商的推动力，但其他方面还是有一些亮点的，例如印度。

研究机构OreTeam在1月22日表示，2013年印度的煤炭进口量大幅增加21%至1.52亿吨，今年则有希望增至1.70亿吨。

亚洲第三大煤矿买家日本今年第一季进口量较上年同期增加9%，至4,898万吨。

核能发电一波三折，液化天然气价格高企，造成煤炭发电在日本的使用水平上升。在今年余下时间里，这种局势可能不会出现改变。

第四大煤炭进口国韩国在今年第一季度的采购量较上年同期增长4.6%至3,015万吨。该国也面临核电站关闭和液化天然气成本偏高的难题。

需求走高给亚洲煤矿商带来了一些喜悦之情，但现实情况是，这部分消费增量很容易就能得到填补，而且仅凭这些很难推高煤价。

另外，如果价格真的上涨，美国生产商将会重新对亚洲开动出口，这给未来的价格上行空间带来了阻碍。

看起来，煤矿商当前通过增加出口来压低单位成本并提高营收的做法，从某种意义上来讲是一种自我挫败的策略，尤其是当下多数矿商都在做同样的事情。