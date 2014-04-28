离岸人民币：台湾金管会惩处永丰银，首度裁罚人民币衍生商品业务--消息

路透台北4月28日 - 两位消息人士周一透露，台湾金管会今日召开业务会报，决定暂停人民币投资见长的永丰金控 旗下银行TMU(金融商品行销部门)TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约)业务一年，为官方首度裁罚银行人民币衍生商品业务推展的疏失。

一位消息人士对路透指出，因台湾企业跟中国业务往来密切，对人民币的需求较多，本次金检TMU前七大银行衍生性金融商品业务后，发现非避险客户比重过高及企业运用低风险系数的资金投资人民币衍生性金融商品。

“今天开会决议裁罚暂停永丰银行TRF业务一年，”另一位消息人士对路透称。

消息人士并称，永丰银行在接获金管会纠举后即停售人民币TRF业务，并提出相关检讨报告及因应改善措施，不过“不会因为他们停售(TRF)就不惩处，因为他们随时都可以再卖啊!”

此次金检备受争议即为TRF商品，一位不愿具名的金控高层就说，此前台商企业看升人民币，单边押注人民币续升而去承作TRF，今年以来人民币走贬3%，让台商企业不仅蒙受汇兑损失及TRF避险操作也因此赔钱，“不过，前几年台商企业因TRF获利连连时为何不说呢?”

金管会主委曾铭宗此前表示，金检后发现两家银行有疏失，其中一家疏失比较大、一家疏失则较小，疏失较为严重者为收取高额佣金而去向非避险性客户推销投资外汇衍生性商品，近期将祭出重大处分， 并召开记者会公开惩处。