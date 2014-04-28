中国金融：银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研--消息

路透北京4月28日 - 三位消息人士周一表示，为全面掌握进口铁矿石贸易融资情况，防范相关风险，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。

消息人士援引银监会下发的有关通知称，银监会要求各有关银监局对所辖区域进口铁矿石贸易融资的情况认真分析。包括是否存在虚假贸易套利情况，已采取的风险防范措施，下一步拟开展的工作，相关政策建议等。

“银监会要求有关银监局密切跟踪分析宏观经济形势，进一步做好大宗商品贸易融资风险防范有关工作。”一位了解情况的消息人士说。

值得注意的是，通知中就有关报送联系人名单的上报截止日期写成了“2013年4月30日”，这令市场相关各方颇为困惑。

“会里行文错误常见，不奇怪，特别是这种便函。”另一位接近监管层的业内人士说。

中国银监会并要求有关银监局将对贸易融资调研的分析报告于4月30日前上报银监会，银监会将择机赴部分银监局实地调研。

中国银监会对此不予置评。

受该消息影响，境内铁矿石期货周一大幅下挫，大连商品交易所铁矿石期货主力合约 收挫4.52%至每吨760元，盘间跌幅曾一度深至4.9%。（完）