中国金融：银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研--消息

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透北京4月28日 - 三位消息人士周一表示，为全面掌握进口铁矿石贸易融资情况，防范相关风险，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。
消息人士援引银监会下发的有关通知称，银监会要求各有关银监局对所辖区域进口铁矿石贸易融资的情况认真分析。包括是否存在虚假贸易套利情况，已采取的风险防范措施，下一步拟开展的工作，相关政策建议等。
“银监会要求有关银监局密切跟踪分析宏观经济形势，进一步做好大宗商品贸易融资风险防范有关工作。”一位了解情况的消息人士说。
值得注意的是，通知中就有关报送联系人名单的上报截止日期写成了“2013年4月30日”，这令市场相关各方颇为困惑。
“会里行文错误常见，不奇怪，特别是这种便函。”另一位接近监管层的业内人士说。
中国银监会并要求有关银监局将对贸易融资调研的分析报告于4月30日前上报银监会，银监会将择机赴部分银监局实地调研。
中国银监会对此不予置评。
受该消息影响，境内铁矿石期货周一大幅下挫，大连商品交易所铁矿石期货主力合约 收挫4.52%至每吨760元，盘间跌幅曾一度深至4.9%。（完）
(发稿 路透中文新闻; 审校 杨淑祯)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。