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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 16:15 BJT

美股业绩：搜狐第一季非GAAP每股亏损1.26美元

路透4月28日 - 搜狐 公布：

* 2014年第一季营收为3.65亿美元，I/B/E/S调查预估为3.659亿

* 预估2014年第二季非公认会计原则(GAAP)每股亏损1.25-1.35美元

* 预估2014年第二季营收为3.97亿至4.11亿美元

* 第一季GAAP每股亏损2.05美元

* 第一季非GAAP每股亏损1.26美元

* 2014年第一季营业亏损为6,900万美元

* 第一季搜寻及其他业务营收为6,400万美元，较上年同期增78%

* 第一季在线游戏营收为1.63亿美元，较上年同期下滑2%

* 汤森路透I/B/E/S调查预估搜狐第二季每股亏损0.62美元，营收预估为4.091亿美元(完)
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