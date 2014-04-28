金属期市：期镍创下近15个月高位，受供给忧虑带动

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
“这是多个地缘政治事件的共同影响后果，来自中国的一些有意思的供需因素最终战胜了认为(镍)已经明显超买的技术性看法，”法国兴业银行驻新加坡的分析师Mark Keenan表示，“(镍)确实是目前基本金属中最受青睐的品种。“
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 已经涨到每吨18,175美元，为2013年2月6日以来最高位。
中国的信贷紧缩让铜寻得支撑，当地消费者的铜库存已经很低，但由于政府遏制信贷，他们无法融得新资金来购买铜。
LME三个月期铜 一度涨到每吨6,798美元，为3月7日以来最高，0728GMT时交投于每吨6,777美元。期铜价格本月反弹了2%，但年内迄今仍下跌近8%。
上海期交所主力7月期铜合约 上涨0.7%，报每吨47,970元人民币，为近两个月以来最高。
“人们本来以为打击信用证的举措将利空期铜，但结果却造成铜进口量的下降，因此最后反而利好铜价走势。”一位中国交易员说道。
交易商们预计，中国上海保税仓库的铜库存约有80-85万吨，但由于信贷限制，当地生产商很难获得这些铜。
中国国内铜升水在上周飙升到1,000元人民币以上，为近一年以来最高，本周一该升水降到530元左右，但仍远高于3月初的价位，当时为贴水。（完）
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/高琦 审校 杜明霞/张若琪)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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