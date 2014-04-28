金属期市：期镍创下近15个月高位，受供给忧虑带动

“这是多个地缘政治事件的共同影响后果，来自中国的一些有意思的供需因素最终战胜了认为(镍)已经明显超买的技术性看法，”法国兴业银行驻新加坡的分析师Mark Keenan表示，“(镍)确实是目前基本金属中最受青睐的品种。“

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 已经涨到每吨18,175美元，为2013年2月6日以来最高位。

中国的信贷紧缩让铜寻得支撑，当地消费者的铜库存已经很低，但由于政府遏制信贷，他们无法融得新资金来购买铜。

LME三个月期铜 一度涨到每吨6,798美元，为3月7日以来最高，0728GMT时交投于每吨6,777美元。期铜价格本月反弹了2%，但年内迄今仍下跌近8%。

上海期交所主力7月期铜合约 上涨0.7%，报每吨47,970元人民币，为近两个月以来最高。

“人们本来以为打击信用证的举措将利空期铜，但结果却造成铜进口量的下降，因此最后反而利好铜价走势。”一位中国交易员说道。

交易商们预计，中国上海保税仓库的铜库存约有80-85万吨，但由于信贷限制，当地生产商很难获得这些铜。

中国国内铜升水在上周飙升到1,000元人民币以上，为近一年以来最高，本周一该升水降到530元左右，但仍远高于3月初的价位，当时为贴水。（完）

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