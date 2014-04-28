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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 16:04 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3869 1.3831 +0.27 +0.90 1.3745

美元/日圆 102.18 102.15 +0.03 -2.96 105.30

欧元/日圆 141.72 141.30 +0.30 -2.01 144.63

美元/瑞郎 0.8782 0.8815 -0.37 -1.64 0.8928

英镑/美元 1.6841 1.6803 +0.23 +1.72 1.6556

美元/加元 1.1026 1.1036 -0.09 +3.82 1.0620

澳元/美元 0.9292 0.9275 +0.18 +4.25 0.8913

新西兰元/美元 0.8569 0.8574 -0.06 +4.42 0.8206

欧元/瑞郎 1.2184 1.2194 -0.08 -0.71 1.2271

欧元/英镑 0.8235 0.8227 +0.10 -0.75 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0873 9.1135 -0.29 +2.71 8.8474

美元/挪威克朗 6.0048 6.0184 -0.23 -1.01 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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