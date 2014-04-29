中国公开市场：今日进行500亿元28天正回购，本周料将净投放910亿

路透上海4月29日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。如本周日不进行操作，据此计算，本周公开市场料将净投放资金910亿元。

本周四恰逢五一小长假，当日公开市场将没有操作；而周日(5月4日)换休为工作日，但周一并未上报当日的操作需求，暂无迹象表明央行本周将进行进一步操作。

中国稳增长政策微调上周接连现身，先前放松预期得以验证。当周公开市场操作小额净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。

本周公开市场到期资金投放1,410亿元，全部为正回购到期，无逆回购和央票到期。

在本周到期的正回购中，今日到期量为1,010亿元，另有400亿元在周四(5月1日)到期，不过因当日为五一假期，实际资金到帐日顺延至周日(5月4日)。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。(完)

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