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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 16:20 BJT

香港股市：收低0.4%，视频审查疑虑拖累腾讯股价挫跌

腾讯控股 下挫2.9%，此前中国国家新闻出版广电总局要求视频网站下架四部流行美剧。外界担忧，中国可能进一步限制视频网站播放国外剧作。 根据腾讯网站，该公司运营着中国最大的在线视频平台。

裕元集团 上涨1.1%，此前该鞋履代工商表示已有逾80%此前在其东莞工厂罢工的劳工返回工作岗位。

中国电信 涨升4.6%，此前公布第一季净利增加18%。(完)
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