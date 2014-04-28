东欧情势：美国总统奥巴马称，周一将宣布制裁俄罗斯新措施

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透马尼拉4月28日 - 美国总统奥巴马周一表示，美国将就乌克兰危机而对俄罗斯提出针对个人及企业的新制裁措施，而欧盟则料将跟进祭出其他制裁。
华府周末表示，新的制裁措施将瞄准亲近俄罗斯总统普京的个人及企业，同时将对提供俄罗斯国防业的高科技产品出口设定新限制。
奥巴马在亚洲四国访问最后一站马尼拉表示，美国及其盟友亦正考虑下阶段的制裁措施，目标为银行及国防等产业。
美国指控俄罗斯未遵守解除东乌克兰紧张情势的协议，东乌克兰武装亲俄罗斯分离份子已经占领多栋政府大楼。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。