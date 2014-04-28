东欧情势：美国总统奥巴马称，周一将宣布制裁俄罗斯新措施

路透马尼拉4月28日 - 美国总统奥巴马周一表示，美国将就乌克兰危机而对俄罗斯提出针对个人及企业的新制裁措施，而欧盟则料将跟进祭出其他制裁。

华府周末表示，新的制裁措施将瞄准亲近俄罗斯总统普京的个人及企业，同时将对提供俄罗斯国防业的高科技产品出口设定新限制。

奥巴马在亚洲四国访问最后一站马尼拉表示，美国及其盟友亦正考虑下阶段的制裁措施，目标为银行及国防等产业。