台湾货币市场：5月提存期资金预期变化一览表

路透台北4月29日 - 台湾货币市场5月提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)3,468.75亿台币： 05/05 8,378亿台币 05/06 2,468亿台币 05/07 1,919.5亿台币 05/08 3,960亿台币 05/09 1,100亿台币 05/12 2,083.7亿台币 05/13 944亿台币 05/14 788亿台币 05/15 3,330亿台币 05/16 3,583亿台币 05/19 4,064.5亿台币 05/20 1,042.5亿台币 05/21 2,286.25亿台币 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 05/27 42.5亿台币 05/28 43亿台币 05/29 21亿台币 05/30 12亿台币 06/02 139亿台币 06/03 35亿台币 --公债还本付息43.1875亿台币 05/08 90甲4期公债付息 13.875亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/5：央行发行一年期定存单，金额预定1,200亿台币，2日标售。 --5/9：发行财103-6期国库券，金额预估300亿台币，该国库券为28天期，5/8标售。 --5/12：央行发行两年期定存单，金额预定100亿台币，9日标售。 --5/14:发行103/6期增额发行公债，金额预估300亿台币，天期10年期，5/9标售。 --5/28:发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税，去年金融机构扣款/信用卡扣款约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银 。 **--6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款日；2013年共66万4,000余件，金额717亿台币。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 高洁如; 审校 董永年)