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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 16:15 BJT

欧洲金融：德国银行业将为银行重建基金每年出资19亿欧元--报载

路透柏林4月28日 - 根据德国商报(Handelsblatt)周一报导，德国银行业者每年将为新成立的欧洲银行重建基金挹注约19亿欧元，是目前出资金额的三倍以上，其中大部分由大型银行负担。

报导引述政府消息人士指出，原本规定银行业者向现行各国重建基金出资的金额，不需高于银行的年度获利20%，但为了资助这个550亿欧元的重建基金，这项规定将被取消。

光是在2011年，原先规定就让德国银行业者省下约13亿欧元的出资。

为完成银行联盟，欧洲国家领袖已经决定成立一个专职机构，负责关闭营运不善的欧元区银行，并以八年时间设立一个550亿欧元重建基金。德国政府先前表示，银行业负担的成本将很高。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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