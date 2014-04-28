东欧情势：俄罗斯信用违约成本升至2011年11月来最高，因乌紧张局势升温

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透伦敦4月28日 - 俄罗斯信用违约成本周一升至2011年11月来最高，因乌克兰的紧张局势升温，且市场担心俄罗斯将面临进一步的制裁。
美国总统奥巴马称，将在周一稍晚宣布对俄罗斯的新制裁措施。
据MARKIT，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)较周五收盘上涨4个基点至288个基点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。