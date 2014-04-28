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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 16:16 BJT

东欧情势：俄罗斯信用违约成本升至2011年11月来最高，因乌紧张局势升温

路透伦敦4月28日 - 俄罗斯信用违约成本周一升至2011年11月来最高，因乌克兰的紧张局势升温，且市场担心俄罗斯将面临进一步的制裁。

美国总统奥巴马称，将在周一稍晚宣布对俄罗斯的新制裁措施。

据MARKIT，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)较周五收盘上涨4个基点至288个基点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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