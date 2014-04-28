更新版 1-新债招标：中国农发行三期债需求尚好，资金紧张未显很大冲击

* 农发行一至三年期固息债需求尚好

* 资金更紧对中短期新债影响尚未很大

* 结果多近二级水平，仅两年期略显高 (新增更多评论和背景)

路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周一招标的一至三年期固息债结果多接近二级水平，需求尚好。市场人士表示，资金进一步趋紧对中短期新债影响尚未很大，仅两年期品种利率略有走高，整体结果并未脱离二级利率。

业内人士稍早透露，农发行下午招标的一和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.6388%和5.0303%；新发的两年期固息债中标利率则为5.00%。一年、三年和两年期债的投标倍数分别为3.26倍、3.69倍和2.36倍。

“扣了手续费，(新债收益率)跟二级差不多，认购倍数还可以，正常，”北京一国有银行交易员表示，“两年期(利率)有点高，短期债受资金影响比较大，跟上周一比，的确感到有转折。”

其进一步指出，未来市场流动性仍将面临财税缴款、外部股东分红等因素扰动，加之政策总体放松的可能性不大，中短债或略有承压，收益率曲线较前亦略有趋平坦。

国泰君安证券最新发布的二季度债市投资策略认为，短期内央行货币政策出现总量放松的概率偏低。未来三到六个月，利率和汇率政策组合，可能从前期的偏低实际利率和人民币持续升值，转化为偏高实际利率和人民币小幅波动甚至贬值。预计五到六月短期利率水平较前会小幅抬升，七天质押式回购加权利率 回升至3.5%-3.8%。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年、两年和三年期品种最新收益率报在4.7301%、5.0064%和5.0879%。

临近月末，中国银行间市场大行等资金主要供给方出资有所减少，周一主要质押式回购 加权利率普涨，其中七天期以约50个基点(bp)的幅度居前，与隔夜品种点差也由不足120bp，扩大至160bp附近。

上述一年期固息债为今年第29期债券第二次增发，票面利率4.79%；三年期为今年第21期债券第三次增发，票面利率为5.10%；新发债券则为2014年第31期债，期限两年。

以下为三期债具体发行条款:

第30期首次增发债 第24期第三次增发债 第32期

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发行上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 两年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一利率(荷兰式)

缴款日 5月6日 5月5日 5月5日

起息日 4月16日 3月27日 5月5日

发行期 4月29日-5月6日 4月29日-5月5日 4月29日-5月5日

上市日 5月8日 5月9日 5月9日

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

基本承销额 无 无 无

兑付手续费 无 无 无