版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 16:29 BJT

台湾央行：将在5月2日及9日标售一年/两年期定存单，金额同上月

路透台北4月28日 - 台湾央行周一称，将在5月2日标售一年期定存单，金额1,200亿台币；9日则将标售两年期定存单，金额100亿台币。

2日标售的一年期存单将于5日发行，而9日标售的两年期存单则将于12日发行。央行自今年2月起持续标售一年期定存单，金额维持在1,200亿。

上月两年期存单加权平均得标利率在0.705% ；一年期则在0.53%，略低于预期。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐