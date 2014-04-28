《路透晚报》--4月28日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本3月零售销售创17年来最大同比增幅，消费者增税前突击购物

日本3月零售销售增幅创17年高位，因消费者赶在4月1日消费税上调前大肆购物。这也为随后一个月消费者支出下滑打下了伏笔。3月零售销售较上年同期上升11.0%，与市场预估中值一致，且为1997年政府上一次上调消费税以来最高，消费者因为物价即将上涨而抢购电子产品、化妆品和服装。

--美国辉瑞欲收购英国阿斯利康，潜在规模或超千亿美元

美国药企辉瑞(Pfizer)想要收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)，对后者的估值可能超过1,000亿美元。如果二者合并，将形成全球制药行业中的新巨头。辉瑞周一证实，曾在1月向阿斯利康提出收购意向，并于4月26日再次与其接触，寻求就收购事宜展开讨论。阿斯利康这两次均拒绝展开洽谈，股价早盘大涨15%。

--美国总统奥巴马称，周一将宣布制裁俄罗斯新措施

奥巴马周一表示，美国将就乌克兰危机而对俄罗斯提出针对个人及企业的新制裁措施，而欧盟则料将跟进祭出其他制裁。奥巴马在亚洲四国访问最后一站马尼拉表示，美国及其盟友亦正考虑下阶段的制裁措施，目标为银行及国防等产业。

--英国房屋市场复苏4月扩大至伦敦以外的地区

地产分析机构Hometrack的调查显示，英国楼市复苏本月扩大到伦敦以外的地区，英格兰和威尔士有更多地方的房价上涨，上涨区域比过去十年任何时候都多。据Hometrack称，英格兰和威尔士房价4月上涨0.6%，涨幅持平于3月。伦敦以外有48%的地区房价上涨，比例为2004年6月以来最高，且为一年前的三倍。

--强势欧元是有力的通缩因素--欧洲央行管委诺亚

欧洲央行管理委员会成员诺亚指出，当前欧元的强势走势，是一个很有力的通缩因素，低通胀现象可能在欧元区持续一段时间。虽然他不认为有通缩的迫切威胁，但诺亚表示，欧元的强势加重了通胀偏低的问题。

企业财报：

--德国制药企业拜耳第一季核心营业利润增长11%，高于市场预估。营收增长2.8%，经汇率波动调整后增长8.4%。

--日本Panasonic预计，截至明年3月的本财年将实现获利连续第三年增长，不过增速将放慢很多。Panasonic表示，预计当前的2014/15财年营业利润上升1.6%至3,100亿日圆，增幅远低于去年的增长90%。在截至3月31日的2013/14财年，Panasonic营业利润为3,051亿日圆，高于公司预计的2,700亿日圆日圆。

--搜狐第一季营收为3.65亿美元，I/B/E/S调查预估为3.659亿。预估2014年第二季非公认会计原则(GAAP)每股亏损1.25-1.35美元。

[市场摘要]

--日本股市：受美股拖累收低，且乌克兰情势促使日圆走高

日经指数周一下跌，受到美股下滑的拖累，且乌克兰情势紧绷带动日圆上涨。随着财报季的展开，黯淡的企业业绩预估也打压市场信心。日经指数下跌1%至14,288.23点。东证股价指数下跌0.8%至1,160.74点。

--中国股市：沪综指收挫1.6%，受IPO即将重启冲击

沪综指收挫1.6%至逾一个月来新低。证监会发审委时隔18个月之后重新启动，冲击大盘创一个半月最大跌幅及个股普跌。分析师表示，IPO重启对市场情绪构成持续负面影响，且投资者对未来经济稳增长政策的效果存疑导致市场大跌。沪综指收盘报2,003.487点，跌33.032点或1.62%，此前收盘低点为3月20日的1,993.48点。

--香港股市：收低0.4%，视频审查疑虑拖累腾讯股价挫跌

香港股市收低0.4%，权重股腾讯构成最大拖累，因投资者担心其部分在线视频遭禁播可能影响营收。恒生指数收低0.4%，报22,132.53点；恒生国企指数收低0.3%。腾讯控股下挫2.9%，此前中国国家新闻出版广电总局要求视频网站下架四部流行美剧。外界担忧，中国可能进一步限制视频网站播放国外剧作。

--汇市：欧元因区内通胀数据料上升而走坚，英镑飙升

欧元兑美元升至两周高位，因市场预计欧元区通胀数据将小升，从而缓解欧洲央行放松货币政策的压力。英镑兑美元创四年半新高，受英国经济数据和并购活动提振。欧元/美元涨0.3%至1.38765。欧元/日圆涨0.2%至141.75。

--欧元债市：斯洛文尼亚公债收益率急升，因总理痛失去党魁之位

斯洛文尼亚公债收益率(殖利率)急升，此前斯洛文尼亚总理Alenka Bratusek失去执政党领导人地位，现任政府能否继续执政面临威胁。该国10年期公债收益率跳涨22个基点，至3.91%。西班牙10年期公债收益率跌2个基点，至3.07%，距离上周所及八年半低点3.04%不远。

--国际油市：布兰特原油期货升至110美元上方，因乌克兰紧张局势升温

布兰特原油期货升至110美元上方，朝近期触及的七周高位迈进，因乌克兰紧张局势升温，而且利比亚推迟重新开放已遭损毁的一个东部港口。0830GMT，布兰特原油涨0.47美元至每桶110.05美元。美国原油涨至101.43美元。

--金属期市：期镍创下近15个月高位，受供给忧虑带动

伦敦期镍升至近15个月最高水准，与此同时铜价也小升至逾七周最高，双双受供给忧虑的支撑。今年镍价涨幅达到了让人炫目的35%，因1月时印尼政府公布了一项矿石出口禁令，加之精炼镍的最大出口国俄罗斯有可能面临进一步的制裁，使得市场浮现对供给的担忧。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.62%，报每吨18,560.0美元。伦敦期铜涨0.11%至每吨6,772.75美元。

--全球金市：现货金触及一周半高位，乌克兰紧张局势刺激避险买盘

金价周一跳涨至一周半高位，守在每盎司1,300美元之上，因股市走疲以及乌克兰地缘政治紧张局势升级，提升黄金的避险魅力。0838GMT，现货金报每盎司1,303.50美元，稍早触及1,306.11美元，为4月16日以来最高。 (完)