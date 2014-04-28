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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 16:47 BJT

《全球汇市》欧元因区内通胀数据料上升而走坚，英镑飙升

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3862 1.3831 +0.22 +0.85 1.3745

美元/日圆 102.23 102.15 +0.08 -2.92 105.30

欧元/日圆 141.69 141.30 +0.28 -2.03 144.63

美元/瑞郎 0.8783 0.8815 -0.36 -1.62 0.8928

英镑/美元 1.6842 1.6803 +0.23 +1.73 1.6556

美元/加元 1.1024 1.1036 -0.11 +3.80 1.0620

澳元/美元 0.9307 0.9275 +0.35 +4.42 0.8913

新西兰元/美元 0.8574 0.8574 +0.00 +4.48 0.8206

欧元/瑞郎 1.2177 1.2194 -0.14 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8229 0.8227 +0.02 -0.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0625 9.1135 -0.56 +2.43 8.8474

美元/挪威克朗 6.0080 6.0184 -0.17 -0.96 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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