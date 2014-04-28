《全球汇市》欧元因区内通胀数据料上升而走坚，英镑飙升

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3862 1.3831 +0.22 +0.85 1.3745
美元/日圆 102.23 102.15 +0.08 -2.92 105.30
欧元/日圆 141.69 141.30 +0.28 -2.03 144.63
美元/瑞郎 0.8783 0.8815 -0.36 -1.62 0.8928
英镑/美元 1.6842 1.6803 +0.23 +1.73 1.6556
美元/加元 1.1024 1.1036 -0.11 +3.80 1.0620
澳元/美元 0.9307 0.9275 +0.35 +4.42 0.8913
新西兰元/美元 0.8574 0.8574 +0.00 +4.48 0.8206
欧元/瑞郎 1.2177 1.2194 -0.14 -0.77 1.2271
欧元/英镑 0.8229 0.8227 +0.02 -0.82 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0625 9.1135 -0.56 +2.43 8.8474
美元/挪威克朗 6.0080 6.0184 -0.17 -0.96 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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