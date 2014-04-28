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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 16:37 BJT

新兴汇市：韩元领涨新兴亚币，关注美联储会议

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台币 30.285 30.320 +0.12 -1.11 29.950

韩元 1034.90 1041.50 +0.64 +1.98 1055.40

泰铢 32.20 32.30 +0.31 +2.05 32.86

菲律宾披索 44.52 44.65 +0.29 -0.27 44.40

印尼卢比 11580.00 11562.00 -0.16 +5.01 12160.00

印度卢比 60.54 60.60 +0.11 +2.09 61.80

马币 3.2635 3.2700 +0.20 +0.37 3.2755

人民币 6.2520 6.2536 +0.03 -3.17 6.0539

(完)

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