韩国经济：出口表现优于预期，尽管中国经济放缓--央行委员

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透首尔4月28日 - 韩国央行货币政策委员会委员Ha Sung-keun周一表示，尽管该国最大贸易伙伴--中国的经济放缓，但韩国出口表现远优于预期，因东南亚其他国家和美国的需求回升。
“我们原本认为受中国经济放缓影响，韩国出口可能下滑，但出口实际遭遇的不利影响小于预期，”Ha Sung-keun在首尔的一场研讨会上称。
Ha还表示，另一方面，韩国国内消费表现逊于预期，复苏仍然疲弱。
因此，Ha说韩国通胀率可能仍然偏低，今年下半年通胀年率可能维持在1%的范围。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。