韩国经济：出口表现优于预期，尽管中国经济放缓--央行委员

路透首尔4月28日 - 韩国央行货币政策委员会委员Ha Sung-keun周一表示，尽管该国最大贸易伙伴--中国的经济放缓，但韩国出口表现远优于预期，因东南亚其他国家和美国的需求回升。

“我们原本认为受中国经济放缓影响，韩国出口可能下滑，但出口实际遭遇的不利影响小于预期，”Ha Sung-keun在首尔的一场研讨会上称。

Ha还表示，另一方面，韩国国内消费表现逊于预期，复苏仍然疲弱。

因此，Ha说韩国通胀率可能仍然偏低，今年下半年通胀年率可能维持在1%的范围。(完)