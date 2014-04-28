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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 17:06 BJT

日本个股：Panasonic将在本会计年度完成重组--社长

Panasonic预计今年获利将进一步增长，但增速大幅放缓。该公司周一公布甫结束会计年度的净利为1,200亿日圆(11.8亿美元)，而此前两年为总计亏损逾150亿美元。

该公司表示，2014/15年将支出900亿日圆用于重组，低于此前一年的2,074亿日圆；当时Panasonic宣布关闭一家等离子(电浆)电视生产园区，并出售数家芯片厂。

Panasonic还称，本会计年度将把资本支出规模从上年度的2,170亿日圆上调至2,550亿日圆。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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