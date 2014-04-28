中国债市：资金偏紧推动利率互换震荡走升，三个月Shibor利率亦上探

路透上海4月28日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，三个月shibor利率基准) 周一震荡走升，短端较明显。市场人士表示，因月末因素与五一长假来临，资金面进一步偏紧，IRS震荡中上行，其中回购利率基准IRS亦有上探，但幅度略有限。

“IRS上了，Shibor基准的上的比较多，短的有7-8bp，长的大概4bp左右吧，看(3M)shibor fixing回升了，资金面也偏紧啊，”上海一银行交易员称。

华北一大型银行交易员表示，按理大家对资金面预期比较平稳，毕竟节前收紧也算是正常，但是从午后的资金拆借市场来看，满市场都在借隔夜，担心机构有点大意，低估了资金预期，还是谨慎为好。

自3月中旬以来一直持稳的三个月shibor ，近两日波动略增。继上日小降1个bp后，今日反弹0.82个bp至5.4982%。

“Shibor fixing并没有出现连续性的下降，IRS空Shibor的人没有如意,”广发银行交易员李海涛认为。

临近月末，银行间市场大行等资金主要供给方出资有所减少，周一主要质押式回购 加权利率普涨，其中七天期以约50个基点(bp)的幅度居前，与隔夜品种点差也由不足120bp，扩大至160bp附近。交易员认为，有逾千亿元的正回购到期资金助力，加之暂时还看不到其他会导致资金明显恶化的因素，市场整体心态仍较为稳定。

上海另一银行交易员表示，短期内IRS短端品种还要看资金面状况，若明天央行正回购回笼量超预期，也可能会导致IRS继续上行；而长端品种最终方向则还要看接下来的宏观数据，以便进一步确定基本面改善程度。考虑到IRS之前已经累积太多跌幅，即便度过月末，IRS掉头大幅走低的概率也不大。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多个期限的正/逆回购，以及三个月期央票需求；其中正回购期限含14天和28天，逆回购为七天期。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6904/3.8050 3.7850/3.8675 4.0125/4.0988 4.2138/4.3025 4.2029/4.4754

上日 3.5975/3.6984 3.7900/3.8775 4.0288/4.1100 4.2350/4.3250 4.2246/4.4971

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变动 +0.0929/+0.1066 -0.0050/-0.0100 -0.0163/-0.0112 -0.0212/-0.0225 -0.0217/-0.0217

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。