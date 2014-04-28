更新版 1-中国汇市：人民币稍微收升终结六天连跌，结汇偏少汇率低位振荡

* 人民币即期收升终结六天连跌 * 中间价连涨四天至两周高位 * 结汇偏少，油盘连日发力 * 后期仍需关注中间价走势 (新增最新报价及评论) 路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期汇率 周一稍微收高，终结六天连跌势 头。中间价连续第四天上行至两周以来高位，人民币终于稍做回涨。交易员称需关注中间价 后期走势。 他们表示，今天市场上结汇盘还是很少，尾盘时有大额购汇让日内涨幅大为收窄，但似 乎以油盘购汇可能性为大，日内并没有看到明显的疑似干预购汇出现。 “不用干预，美元价格自己涨。五一之前美元价格估计不会下去了。”一股份行交易员 说，最近每天都有油盘购汇出现，但市场结汇力量不大，“油盘一买，价格就飙了，真不知 道要搞到什么时候。” 一城商行交易员认为，虽然这几天中间价相对比较稳定，但后期汇率走势仍难以猜测， 一个是要看央行中间价，另一个还是参考经济形势。 “市场预期还是分化吧，但是最近远期市场结汇量确实在减少，外币利率也下降得非常 明显。”她说，这也是因为企业更愿意保留美元存款。 全球汇市方面，欧元兑美元周一升至两周高位，因市场预计欧元区通胀数据将小升，从 而缓解欧洲央行放松货币政策的压力。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2530 6.2536 0.01% 中间价 6.1565 6.1576 0.02% 成交额 127亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.59% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 77 6.2465 6.2542 2014年来即期升贬值幅度 -3.18% 1年期美元/人民币掉期升水<C 618 NY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16: 今日 上日 50 1年期NDF 6.2510/40 6.2645 CNH即期 6.2530/40 6.2572 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)