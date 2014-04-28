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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 16:58 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币稍微收升终结六天连跌，结汇偏少汇率低位振荡

* 人民币即期收升终结六天连跌
    * 中间价连涨四天至两周高位
    * 结汇偏少，油盘连日发力
    * 后期仍需关注中间价走势

 (新增最新报价及评论)
    路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期汇率 周一稍微收高，终结六天连跌势
头。中间价连续第四天上行至两周以来高位，人民币终于稍做回涨。交易员称需关注中间价
后期走势。
    
    他们表示，今天市场上结汇盘还是很少，尾盘时有大额购汇让日内涨幅大为收窄，但似
乎以油盘购汇可能性为大，日内并没有看到明显的疑似干预购汇出现。
    
    “不用干预，美元价格自己涨。五一之前美元价格估计不会下去了。”一股份行交易员
说，最近每天都有油盘购汇出现，但市场结汇力量不大，“油盘一买，价格就飙了，真不知
道要搞到什么时候。”
    
    一城商行交易员认为，虽然这几天中间价相对比较稳定，但后期汇率走势仍难以猜测，
一个是要看央行中间价，另一个还是参考经济形势。
    
    “市场预期还是分化吧，但是最近远期市场结汇量确实在减少，外币利率也下降得非常
明显。”她说，这也是因为企业更愿意保留美元存款。
        
    全球汇市方面，欧元兑美元周一升至两周高位，因市场预计欧元区通胀数据将小升，从
而缓解欧洲央行放松货币政策的压力。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    在岸市场人民币兑美元           今日            上日        升贬
     即期成交价格                 6.2530          6.2536       0.01%
           中间价                 6.1565          6.1576       0.02%
     成交额                      127亿美元                       
                                                                 
   日内相对于中间价最大波幅  -1.59% (上限±2%)     日高        日低
         日内波动幅度(pips)         77            6.2465      6.2542
     2014年来即期升贬值幅度       -3.18%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<C         618                          
                 NY1Y=CFXS>                                 
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间16:        今日            上日          
                         50                                 
      1年期NDF                   6.2510/40        6.2645         
              CNH即期            6.2530/40        6.2572         
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)
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