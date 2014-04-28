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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 18:32 BJT

企业并购：法国称可能介入阿尔斯通交易，总统将会晤通用电气CEO

但他并未明白表示，若通用电气或德国西门子的提案都无法让人接受，希望让阿尔斯通国有化。

他补充道，蒙特布尔及奥朗德也将会晤西门子执行长Joe Kaeser。而在那之后将与家族控制集团Bouygues 亿万富翁董事长Martin Bouygues会面；Bouygues是阿尔斯通最大股东，持股比重达29.4%。

“我们正努力改善收购条件，以确保法国公司...不会成为猎物，”蒙特布尔在RTL电台表示，“另一方面我们也不排斥结盟，以协助我们全球化。”

“当下我们正与通用电气和西门子两方进行讨论，他们各自提出的收购条件将让我们可以采取不同的产业策略。”

伊梅尔特已经抵达巴黎，力图敲定以130亿美元收购阿尔斯通发电涡轮机事业；此前有报导指出，阿尔斯通和通用电气于上周稍晚进行协商。

伊梅尔特到访之际，法国可能失去本地龙头企业一事，引发政坛譁然，而西门子也加入竞争行列。

在法国爱丽舍宫(Elysee Palace)召开的会议时间如下，与西门子的会面时间为周一1600GMT，与Bouygues会面时间则为1715GMT。(完) (编译 洪曦/张明钧; 审校 王洋/蔡美珍)
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