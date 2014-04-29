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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:49 BJT

路透调查：台湾第一季GDP增速料略升至3.0%，创五季新高

* 公布数据：2014年第一季经济成长率
    * 公布时间：4月30日上午8:30
    * 调查家数：15
    * 调查中值：3.0%

    路透台北4月29日 - 台湾将于周三公布今年第一季经济成长率。路透调查中值显示，首
季国内生产总值(GDP)年增率料为3.0%，较前季的2.95%微升，并创下五个季度以来的高位。

    路透访谈的15家金融机构预估区间介于2.40-3.40%。
    
    凯基投顾分析师蔡耀德指出，今年第一季贸易顺差较主计总处预估稍高，因进口不振；
预估内需情况也优于主计总处原先预估的2.01%，但民间投资稍弱。凯基投顾预估今年全年
台湾GDP成长率3.4%，央行明年以后才有升息可能。    
    
    主计总处曾表示，先前IMF预估2014年世界贸易量成长率将由去年的2.7%提高至4.5%，
以半导体高阶业者产能陆续投产、美日品牌业者扩大释出订单，行动装置续推出新品，将有
利提振出口；只不过，大陆供应链逐渐壮大、低价抢单对台湾产业造成竞争威胁。
 
    尽管第一季出口情况不如预期，但主计长石素梅先前曾称，由于看好民间消费，预计今
年经济成长率有望上修至3%左右。 惟本次主计总处将不会一并公布今年的
最新预估。
    
    台湾央行今年3月连续11季维持利率不变于1.875%，因经济成长脚步稍慢，且通膨无虞
。    
        
    以下为金融机构对台湾2014年第一季经济成长率的预估值(%)： 
      
 金融机构     第一季经济成长率(%)
 4CAST        2.90
 澳新银行     3.06
 永丰银行     2.51
 群益证券     2.90
 中国信托银   2.50
 行           
 星展银行     3.10
 ING          3.00
 日盛投顾     2.40
 凯基投顾     3.10
 元富投顾     3.40
 兆丰投顾     2.98
 Moodys       3.10
 大众银行     2.30
 台新投顾     3.30
 元大投顾     3.25
 中值         3.00
 (完)

 (记者 高洁如/李可柔; 审校 张喜良)
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