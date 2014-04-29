路透调查：台湾第一季GDP增速料略升至3.0%，创五季新高

* 公布数据：2014年第一季经济成长率 * 公布时间：4月30日上午8:30 * 调查家数：15 * 调查中值：3.0% 路透台北4月29日 - 台湾将于周三公布今年第一季经济成长率。路透调查中值显示，首 季国内生产总值(GDP)年增率料为3.0%，较前季的2.95%微升，并创下五个季度以来的高位。 路透访谈的15家金融机构预估区间介于2.40-3.40%。 凯基投顾分析师蔡耀德指出，今年第一季贸易顺差较主计总处预估稍高，因进口不振； 预估内需情况也优于主计总处原先预估的2.01%，但民间投资稍弱。凯基投顾预估今年全年 台湾GDP成长率3.4%，央行明年以后才有升息可能。 主计总处曾表示，先前IMF预估2014年世界贸易量成长率将由去年的2.7%提高至4.5%， 以半导体高阶业者产能陆续投产、美日品牌业者扩大释出订单，行动装置续推出新品，将有 利提振出口；只不过，大陆供应链逐渐壮大、低价抢单对台湾产业造成竞争威胁。 尽管第一季出口情况不如预期，但主计长石素梅先前曾称，由于看好民间消费，预计今 年经济成长率有望上修至3%左右。 惟本次主计总处将不会一并公布今年的 最新预估。 台湾央行今年3月连续11季维持利率不变于1.875%，因经济成长脚步稍慢，且通膨无虞 。 以下为金融机构对台湾2014年第一季经济成长率的预估值(%)： 金融机构 第一季经济成长率(%) 4CAST 2.90 澳新银行 3.06 永丰银行 2.51 群益证券 2.90 中国信托银 2.50 行 星展银行 3.10 ING 3.00 日盛投顾 2.40 凯基投顾 3.10 元富投顾 3.40 兆丰投顾 2.98 Moodys 3.10 大众银行 2.30 台新投顾 3.30 元大投顾 3.25 中值 3.00 (完) (记者 高洁如/李可柔; 审校 张喜良)