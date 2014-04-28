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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:07 BJT

中股业绩：上港集团一季度实现净利14.39亿元，同比大增逾四成

路透上海4月28日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周一称，2014年一季度实现净利润14.39亿元人民币，同比增长41.22%。

上述业绩增幅较该公司去年全年及去年同期有明显提升，但营业收入未有同步增长，增幅仅为5.07%。

对此，上港集团表示，净利润的大幅提升系报告期集装箱吞吐量同比增长5%，由此推动利润增长；以及对新增的上海银行按权益法核算，本期确认投资收益1.92亿元。

上港集团2013年实现净利52.56亿元，同比增长5.76%；去年一季度净利为10.19亿元，同比增幅10.41%。

上港集团股票周一收报4.43元，过去三个月累计下跌10.10%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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