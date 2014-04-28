中股业绩：上港集团一季度实现净利14.39亿元，同比大增逾四成

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透上海4月28日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周一称，2014年一季度实现净利润14.39亿元人民币，同比增长41.22%。
上述业绩增幅较该公司去年全年及去年同期有明显提升，但营业收入未有同步增长，增幅仅为5.07%。
对此，上港集团表示，净利润的大幅提升系报告期集装箱吞吐量同比增长5%，由此推动利润增长；以及对新增的上海银行按权益法核算，本期确认投资收益1.92亿元。
上港集团2013年实现净利52.56亿元，同比增长5.76%；去年一季度净利为10.19亿元，同比增幅10.41%。
上港集团股票周一收报4.43元，过去三个月累计下跌10.10%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。