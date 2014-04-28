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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:50 BJT

更新版 1-中港贸易：3月净流入中国黄金量按月减24%，因需求转弱及人民币走贬

(新增背景)
    路透香港4月28日 - 香港政府统计处周一数据显示，3月份香港净流入中国的黄金量按
月减少24.2%，为自去年11月以来新低，因春节后需求减弱，且人民币贬值拖累内地金价，
打压进口买盘。
    
    据统计处提供的最新数据，3月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为1
05,855公斤（105.855吨），按月跌15.3%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中
国的黄金总量，自2月的112,314公斤减少至85,128公斤。
    
    中国是全球最大的黄金首饰及实物金条投资市场，此前银行业人士及贸易商指出，3月
份中国的银行业者减少进口黄金，因农历春节过后需求减弱，以及人民币 贬值拖
累内地金价，打压进口买盘。 
    
    此外，熟知情况的消息人士表示，继深圳和上海后，中国于首季已允许经由北京进口黄
金，这可能影响香港在中国黄金贸易的重要地位。由于中国并未公布任何黄金数据，金市唯
一能得知中国买进的情况，是香港每月公布的出口数据。 

    现货金 今年初连升两个后，3月份录得今年首次单月下跌，累计逾3%；因投资人
撤出黄金上市交易基金（ETF），转投入较高风险资产。
    
    据上月中发布的路透调查显示，随着美国经济加速复苏加上美元升值，市场预期黄金反
弹走势将在下半年消退，今年底黄金价格计仅略高于每盎司1,250美元。 
        
    金价2013年下挫28%，同期中国从香港进口的黄金总量增长逾一倍至约1,160吨。世界黄
金协会（WGG）预期，去年金价下挫令部份中国消费者提早购入黄金首饰及金条，因此将限
制今年对黄金的需求增长，料今年将为黄金市场整固之年。
    
  2014年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月        13,795    88,842   102,637      12,892     89,745
     2月         9,427   115,577   125,004      12,690    112,314
     3月        14,937    90,918   105,855      20,727     85,128
  2013年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         8,134    43,169    51,303      23,967     27,336
     2月        25,176    71,930    97,106      36,148     60,958
     3月        42,070   181,449   223,519      87,334    136,185
     4月        15,213   110,502   125,715      45,614     80,101
     5月         9,209   117,740   126,949      18,168    108,781
     6月         6,249   105,469   111,718       7,151    104,567
     7月        16,449   112,783   129,232      12,847    116,385
     8月        13,170   118,204   131,374      20,869    110,505
     9月        12,816   103,490   116,306       5,392    110,914
    10月        18,374   129,548   147,922      16,732    131,190
    11月        25,297    82,060   107,357      30,964     76,393
    12月        19,196   107,448   126,644      31,797     94,847
 资料来源：香港统计处（完） 

 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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