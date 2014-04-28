更新版 1-中港贸易：3月净流入中国黄金量按月减24%，因需求转弱及人民币走贬

(新增背景) 路透香港4月28日 - 香港政府统计处周一数据显示，3月份香港净流入中国的黄金量按 月减少24.2%，为自去年11月以来新低，因春节后需求减弱，且人民币贬值拖累内地金价， 打压进口买盘。 据统计处提供的最新数据，3月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为1 05,855公斤（105.855吨），按月跌15.3%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中 国的黄金总量，自2月的112,314公斤减少至85,128公斤。 中国是全球最大的黄金首饰及实物金条投资市场，此前银行业人士及贸易商指出，3月 份中国的银行业者减少进口黄金，因农历春节过后需求减弱，以及人民币 贬值拖 累内地金价，打压进口买盘。 此外，熟知情况的消息人士表示，继深圳和上海后，中国于首季已允许经由北京进口黄 金，这可能影响香港在中国黄金贸易的重要地位。由于中国并未公布任何黄金数据，金市唯 一能得知中国买进的情况，是香港每月公布的出口数据。 现货金 今年初连升两个后，3月份录得今年首次单月下跌，累计逾3%；因投资人 撤出黄金上市交易基金（ETF），转投入较高风险资产。 据上月中发布的路透调查显示，随着美国经济加速复苏加上美元升值，市场预期黄金反 弹走势将在下半年消退，今年底黄金价格计仅略高于每盎司1,250美元。 金价2013年下挫28%，同期中国从香港进口的黄金总量增长逾一倍至约1,160吨。世界黄 金协会（WGG）预期，去年金价下挫令部份中国消费者提早购入黄金首饰及金条，因此将限 制今年对黄金的需求增长，料今年将为黄金市场整固之年。 2014年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745 2月 9,427 115,577 125,004 12,690 112,314 3月 14,937 90,918 105,855 20,727 85,128 2013年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 8,134 43,169 51,303 23,967 27,336 2月 25,176 71,930 97,106 36,148 60,958 3月 42,070 181,449 223,519 87,334 136,185 4月 15,213 110,502 125,715 45,614 80,101 5月 9,209 117,740 126,949 18,168 108,781 6月 6,249 105,469 111,718 7,151 104,567 7月 16,449 112,783 129,232 12,847 116,385 8月 13,170 118,204 131,374 20,869 110,505 9月 12,816 103,490 116,306 5,392 110,914 10月 18,374 129,548 147,922 16,732 131,190 11月 25,297 82,060 107,357 30,964 76,393 12月 19,196 107,448 126,644 31,797 94,847 资料来源：香港统计处（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)