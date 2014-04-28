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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 17:04 BJT

台湾央行：共发行4,216.5亿台币存单，存单发行余额减1亿

路透台北4月28日 - 台湾央行周一公布，共发行4,216.5亿台币存单。与今日存单到期金额4,217.5亿相较，存单发行余额减1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,142.0

91天期 0.93 58.5

182天期 1.05 16.0

央行上日共发行785.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,244亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为169亿台币，累计至周日超额准备为734亿，加计前期1%的超额准备为1,792亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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