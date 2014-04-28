《中国债市每日综述》现券走势淡静，机构多期待央行明日净投放扶助资金面

* 现券区间震荡，交投清淡

* 利率债中金融债表现略优

* 资金价格跳涨，机构料央行周二将净投放扶助流动性

* 月底前现券交投预计难起波澜

路透上海4月28日 - 中国银行间债市周一现券区间震荡。市场人士表示，资金面虽因月底因素进一步显紧，但总体仍符合市场预期，二级现券交投较为清淡，收益率上下波动不多，利率债中金融债表现略优于国债。

他们并指出，近期消息面偏淡，月底前料现券表现难起波澜，而考虑到资金价格已跳涨，明日公开市场上正回购到期量较大，机构多预计单日央行应会适度净投放，以扶助机构应对月底流动性压力。

“资金面是紧一些，但是还没到市场不能承受的地步，国债成交不多的，金融债的买盘还挺强的，有些买盘可能来自海外客盘。”广发银行交易员吴思捷称。

北京一大型券商交易员也表示，农发行午后一级新债招标结果尚可，但并未直接提振二级走势，现券收益率变动不大，成交清淡，“接下来看明天公开市场操作。”

“考虑到月底，(央行)应该不至于全部回收(正回购到期投放资金)吧，明天有不少正回购到期，小幅投放一些吧。”她称。

中国公开市场一级交易商本周仍可上报正/逆回购以及央票需求；本周公开市场正回购到期投放1,410亿元人民币，其中周二到期1,010亿元。

上周公开市场仅保留28天期正回购，其中上周二规模1,000亿元，上周四850亿元，利率均持稳在4.00%。

上海另一商业银行交易员还提到，农发债新债发行需求不错，主要应是大行投资户需求支撑，本周是月底前最后一周，预计二级交投偏清淡，而资金紧张局势是否会升级，则要视明日公开市场动向而定。

中国农业发展银行周一招标的一至三年期固息债结果多接近二级水平，需求尚好。市场人士表示，资金进一步趋紧对中短期新债影响尚未很大，仅两年期品种利率略有走高，整体结果并未脱离二级利率。

剩余期限约2.88年的固息国债140004券最新成交 在3.94%，上日尾盘为3.92%。

**资金供给减少**

临近月末，中国银行间市场大行等资金主要供给方出资有所减少，周一主要质押式回购 CNREPO=CFXS 加权利率普涨，其中七天期以约50个基点(bp)的幅度居前，与隔夜品种点差也由不足120bp，扩大至160bp附近。

交易员认为，在此情况下，预计央行明日公开市场操作将适当放手。有逾千亿元的正回购到期资金助力，加之暂时还看不到其他会导致资金明显恶化的因素，市场整体心态仍较为稳定。

上海一银行交易员称，“早上一直需求多过供给。尤其是隔夜的需求。”

她并表示，除了绝对量上的供不应求，现有资金需求多集中在七天及以内期限，而供给则偏好更长品种，期限上的不匹配也在一定程度上加剧了紧张态势。

不过多数交易员对月末前资金面仍保持相对稳定的预期。

另外，自3月中旬以来一直持稳的三个月shibor 近两日波动略增。继上日小降1个bp后，今日反弹0.82个bp至5.4982%，接近此前维持多日的5.50%水平。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,892.46亿元，较上日的7,059.33亿元续减；其中隔夜品种成交4,759.68亿元，上日为5,617.01亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4451 2.3321 +11.30 4,759.68

七天 4.0197 3.5095 +51.02 1,281.13

14天 4.5744 4.4153 +15.91 508.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5000 4.0350 -153.50 2,347.81

七天 4.3100 4.8550 -54.50 399.16

14天 4.2300 3.8550 +37.50 40.32

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4200 2.4000 +2.00 --

七天 4.0500 3.5300 +52.00 --

14天 4.6000 4.4000 +20.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4060 2.3100 +9.60 --

七天 4.0250 3.5030 +52.20 --

三个月 5.4982 5.4900 +0.82 --