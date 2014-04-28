欧洲经济：欧元区尚未完全脱离险境--ECB副总裁冈斯坦西欧

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
冈斯坦西欧是在欧洲央行和欧盟执委会一次就金融一体化而举行的联合会议上做此番表态的。稍早双方公布的一份报告显示，尽管采取了史无前例的措施以促进一体化进程，欧洲内部金融市场之间的差距仍然大于金融危机前。
冈斯坦西欧表示，另一个挑战是“长时间低通胀时恐加剧债务负担，而此刻政府和民间经济仍受债台高筑所扰。”
周三将公布欧元区4月通胀数据，这对于欧洲央行的政策立场来说可能很重要。上周比利时央行总裁暨欧洲央行管委会成员柯恩(Luc Coene)表示，若4月通胀数据低于预期，可能会引发央行采取政策行动。(完) (编译 王翔琼/王洋; 审校 张明钧)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，