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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 17:29 BJT

欧洲经济：欧元区尚未完全脱离险境--ECB副总裁冈斯坦西欧

冈斯坦西欧是在欧洲央行和欧盟执委会一次就金融一体化而举行的联合会议上做此番表态的。稍早双方公布的一份报告显示，尽管采取了史无前例的措施以促进一体化进程，欧洲内部金融市场之间的差距仍然大于金融危机前。

冈斯坦西欧表示，另一个挑战是“长时间低通胀时恐加剧债务负担，而此刻政府和民间经济仍受债台高筑所扰。”

周三将公布欧元区4月通胀数据，这对于欧洲央行的政策立场来说可能很重要。上周比利时央行总裁暨欧洲央行管委会成员柯恩(Luc Coene)表示，若4月通胀数据低于预期，可能会引发央行采取政策行动。(完) (编译 王翔琼/王洋; 审校 张明钧)
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