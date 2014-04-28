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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:17 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收涨2%，因油价上升和市场买兴重现

本周交投料将偏淡，因日本进入黄金周假期。日本金融市场周二休市，周三恢复交易。

“经过最近一些下跌后，部分投资人在清淡交投中恢复买进10月期约，”Okato Shoji研究主管Kaname Gokon称。

上海期交所主力9月合约 上涨350元人民币，收报每吨14,400元。

新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 最新报每公斤169.90美分，上涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 洪曦/蔡美珍/王翔琼/高琦)
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