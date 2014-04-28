亚洲橡胶：东京期胶收涨2%，因油价上升和市场买兴重现

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
本周交投料将偏淡，因日本进入黄金周假期。日本金融市场周二休市，周三恢复交易。
“经过最近一些下跌后，部分投资人在清淡交投中恢复买进10月期约，”Okato Shoji研究主管Kaname Gokon称。
上海期交所主力9月合约 上涨350元人民币，收报每吨14,400元。
新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 最新报每公斤169.90美分，上涨1.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 洪曦/蔡美珍/王翔琼/高琦)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。