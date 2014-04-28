《交易视点》中国债市仍缺趋势性改善动能--中信证券

路透北京4月28日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，汇丰PMI小幅回升，企业有补库存的迹象。但总体上，基本面、政策面和资金面都是利好或相对中性的，但环比变动上缺乏推动市场趋势性改善力量，预计短期内收益率将延续震荡行情。

建议把握收益率回调的机会适当加仓，金融债的交易机会相对较好；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**汇丰PMI初值小幅回升**

4月份汇丰PMI初值较上月终值小幅回升0.3个百分点至48.3，季调后的汇丰PMI初值较上月终值回升0.1个百分点。

从分项指标来看，领先性相对较好的生产和新订单指数分别为48和47.7，较3月份终值分别回升了0.8和1.2个百分点，显示经济有企稳迹象。

然而，新出口订单指数较3月终值仍下滑2个百分点至49.3，显示外需仍然偏弱、内需相对好转。

除此之外，购进价格和出产价格结束了连续数月的下滑，分别显着反弹4.6和5.3个百分点，，PPI环比跌幅有望小幅收窄，采购量也较3月份终值有所回升，显示企业有补库存的迹象。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，4月份汇丰PMI初值显示经济出现企稳迹象，主要来自补库存需求的恢复，但是反弹力度不强、经济整体仍然偏弱，在经济偏弱和通胀相对温和的基本面组合下，中长期利率上行的空间有限，10年国债4.5%、10年金融债5.7%都是阶段性顶部。

由于一季度GDP环比折年率仅为5.7%，即使政府对于经济下滑的容忍度提高，也需要二季度GDP环比增速明显改善，二季度货币条件环比改善也是大概率事件。

从资金面来看，银行主动降杠杆所带来的资金宽松或将维持一段时间，在基本面趋弱的情况下，央行公开市场操作也将趋于温和，预计资金面将延续相对宽松的局面。

整体来看，基本面、政策面和资金面都是利好或相对中性的，但环比变动上缺乏推动市场趋势性改善的力量，预计短期内收益率将延续震荡行情，10年国债4.3%和10年金融债5.4%仍是阶段性底部。

对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会适当加仓，金融债的交易机会相对较好；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)