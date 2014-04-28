中国证券：中金公司建私募基金网络社交圈，吸引中小私募团队入驻

路透上海4月28日 - 中国知名投行--中国国际金融公司近期试运行一个名为“私募工场”平台，希望通过这个私募基金的互联网社交圈，吸引中小私募团队入驻，同时为大量理财客户群体找到合适的投资顾问。

这是中金公司在财富管理业务领域利用互联网的新尝试。中金财富管理部执行总经理严靖华周一表示，该平台不是为了简单追求赚取佣金收入，而是为了能够快速深入挖掘大量能力较强的投资顾问团队。经过一段时间的稳定运营后，中金公司不排除未来会向其高净值客户重点推荐优秀团队，或发起母基金对其进行注资。

“未来券商将由用户规模、用户数的竞争转向用户黏性的竞争...随着佣金价格战的白热化，这个时代快要到来。”他说，在目前研究过剩、资讯过剩的时代，突出的投资顾问能力便是增加黏性的手段之一。

中金公司已在专业财经社交平台雪球(xueqiu.com)开设私募工场的官方帐号，雪球用户可通过该帐号了解到私募工场合作投顾的产品基本情况和业绩数据，也可在该平台与基金经理沟通探讨。中金公司亦会组织投研电话会、主题沙龙或者公司调研等提供投研服务。

目前私募工场平台已有七只中小私募基金上线，几十家投顾团队尚在准备中。严靖华表示，未来希望该平台上有几百只，甚至上千只私募产品同台竞争。

中金是国内最早服务于阳光私募的投行之一，服务于多家知名私募基金。他说，国内阳光私募基金仅600多家，基于成本及门槛较高的原因，国内数万只投顾团队没有以阳光私募身份来从事投资管理。而私募工场的成立，主要想吸引那些处于初创期和发展期的私募团队。