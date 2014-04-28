中国证券：中金公司建私募基金网络社交圈，吸引中小私募团队入驻

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透上海4月28日 - 中国知名投行--中国国际金融公司近期试运行一个名为“私募工场”平台，希望通过这个私募基金的互联网社交圈，吸引中小私募团队入驻，同时为大量理财客户群体找到合适的投资顾问。
这是中金公司在财富管理业务领域利用互联网的新尝试。中金财富管理部执行总经理严靖华周一表示，该平台不是为了简单追求赚取佣金收入，而是为了能够快速深入挖掘大量能力较强的投资顾问团队。经过一段时间的稳定运营后，中金公司不排除未来会向其高净值客户重点推荐优秀团队，或发起母基金对其进行注资。
“未来券商将由用户规模、用户数的竞争转向用户黏性的竞争...随着佣金价格战的白热化，这个时代快要到来。”他说，在目前研究过剩、资讯过剩的时代，突出的投资顾问能力便是增加黏性的手段之一。
中金公司已在专业财经社交平台雪球(xueqiu.com)开设私募工场的官方帐号，雪球用户可通过该帐号了解到私募工场合作投顾的产品基本情况和业绩数据，也可在该平台与基金经理沟通探讨。中金公司亦会组织投研电话会、主题沙龙或者公司调研等提供投研服务。
目前私募工场平台已有七只中小私募基金上线，几十家投顾团队尚在准备中。严靖华表示，未来希望该平台上有几百只，甚至上千只私募产品同台竞争。
中金是国内最早服务于阳光私募的投行之一，服务于多家知名私募基金。他说，国内阳光私募基金仅600多家，基于成本及门槛较高的原因，国内数万只投顾团队没有以阳光私募身份来从事投资管理。而私募工场的成立，主要想吸引那些处于初创期和发展期的私募团队。
由于全程互联网运营的私募工场成本较低，以及中金公司精选的阳光化通道，私募工场平台可使投顾团队在拥有最低300万元人民币资产基础上，迅速建立一只阳光化私募产品，每年通道成本最低仅1万多元。而目前国内阳光私募信托计划的设立门槛基本为3,000万元，每年通道成本至少二三十万元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，