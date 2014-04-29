台湾经济指标预测--4月29日至5月20日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *4月28日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/30 0830 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) (概估) *5月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1610 外汇存底 4月底 -- 4,191.99亿美元 5/6 0830 消费者物价指 4月 -- +1.61% 数(CPI) 5/7 1600 出口 4月 -- +2.0% *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- +5.90% 5/22 0830 季调失业率 4月 -- 4.06% 5/23 1600 工业生产 4月 -- +3.05% *5月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1610 M2年增率 4月 -- +5.89% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。