台湾已公布经济指标--2014/4/29

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 3月 +3.05% +6.83 r 5/23 -- 季调失业率 3月 4.06% 4.05% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 +1.61% -0.05% 5/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 3月底 4,191.99 4,179.78 5/5 -- 商品出口(y/y) 3月 +2.0% +7.9% 5/7 -- 商品进口(y/y) 3月 +7.5% +4.9% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 3月 5.89% +5.61% 5/26 -- 外销订单(y/y) 3月 +5.9% +5.7% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r 4/30* -- ) 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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