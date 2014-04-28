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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:34 BJT

路透基点：上海银邦置业五年期贷款案已有两家银行参与--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，两家银行已经加入上海银邦置业有限公司的19.7亿元人民币(3.15亿美元)五年期定期贷款。

两家银行包括牵头行中国农业银行上海分行，其将参贷12亿元人民币。招商银行上海分行以7.70亿元人民币参贷。

贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的100%。一位消息人士表示，额度动用将从5月或6月开始。

收益将用于上海闸北区的一处棚户区改造工程。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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