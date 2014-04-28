路透基点：上海银邦置业五年期贷款案已有两家银行参与--TRLPC

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，两家银行已经加入上海银邦置业有限公司的19.7亿元人民币(3.15亿美元)五年期定期贷款。
两家银行包括牵头行中国农业银行上海分行，其将参贷12亿元人民币。招商银行上海分行以7.70亿元人民币参贷。
贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的100%。一位消息人士表示，额度动用将从5月或6月开始。
收益将用于上海闸北区的一处棚户区改造工程。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。