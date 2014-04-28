《交易视点》中国版市政债可能破局，助降城投债风险--中信证券

路透北京4月28日 - 中国中信证券最新发布的信用市场周报认为，债市外部环境仍为中性，货币条件放松概率不大，然而相对稳定的资金面可能使得加杠杆逐渐成为投资者选择，并可能推动二级市场收益率的下行。

同时，预算法修正草案拟定松绑地方政府举债，地方政府阳光化融资这一进程正在稳步推进，这使得城投企业信用风险有望降低，可能进一步推动城投债与高等级信用利差缩减，将是性价比很高的投资和交易品种。

**短端产品下行空间有限，交易价值不明显**

对短端产品，上周资金面略有收紧，资金利率上行推动短端产品表现偏弱。4月资金面整体较3月有所收紧、但总体好于预期。

我们认为未来资金面因央行货币政策放松而大幅宽松的概率不大，但市场自身的稳定性在增强、资金面的不确定性因素在下降，这有利于稳定投资者的投资情绪。

但考虑到短端产品已较年初下降了约140BP，下降幅度较大，短端产品进一步下行空间的有限，交易价值不明显。配置类投资者可精选高收益但资质相对稳定的个券。

**加杠杆可能逐渐成为投资者选择**

对于中长期品种，受前周利好因素“兑现”、本周资金面收紧、4月PMI增速符合预期等因素影响，上周成交量缩减、收益率小幅波动。

我们认为现阶段债券市场外部环境仍为中性，因货币条件放松而出现趋势性行情的概率可能仍不大。

但相对稳定的资金面使得投资情绪同样趋稳，依托相对合理资金利率为收益率高而资质相对稳定的债券加杠杆行为可能逐渐成为投资者的理性选择，并可能推动二级市场收益率的下行。

当然5、6月份市场将进入降级潮，或对中低评级产品造成压力，但国有非周期产业债所受负面影响或有限。

短期内策略上仍然建议以中高等级、3年期为主，但可考虑介入AA级国有非周期产业债。

**预算法修正草案拟定松绑地方政府举债**

对于城投债，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持7-7.1%左右的水平。

上周有消息报道，预算法修正草案三审稿提出适当放开地方政府的举借权限，该草案是对现行预算方案地方政府不得发债的重大突破，同时也是中国版市政债推出的重要一环。

当然市政债的推出还需要较多方面的准备，但地方政府阳光化融资这一进程正在稳步推进。

城投企业信用风险的不确定性大为降低，有利于刺激投资者的投资热情；城投债与高等级信用利差或继续缩减，将是性价比很高的投资和交易品种。

**个券点金**

上周共有172只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量2107.3亿元。

短融和超短融中，我们推荐14华润SCP002、14兵器CP001、14中广核SCP003、14中交建SCP003、14国电集SCP002、14大唐SCP003、14华能CP001、14中铝业SCP004、14华电SCP003、14鞍钢股SCP001、14北车SCP004、14鞍钢SCP002、14中建材SCP004、14苏交通CP004、14徐矿CP002、14晋交投CP001、14北方水泥CP001、14湛江港CP001、14北电CP001、14天山水泥CP001、14金城CP001、14杭交投CP001、14南山CP001。

中期票据中，我们推荐14徐矿MTN002、14武商联MTN001。

私募票据中我们推荐14津城建PPN003、 14龙源PPN001、14永煤PPN001、 14晋煤运PPN001、14华晨汽车PPN001、14豫交投PPN002、14常城建PPN004、14北部湾PPN001、14桂投资PPN001、14渝地产PPN001、14皖投集PPN002。

企业债中，我们推荐14电建债、14中电投债01、14合肥建投债、14渝两江债01、14黔铁投债、14渝保税港债、14马城投债、14兴国资债、14滇公路投债、14海资债01。

公司债中，我们推荐13山煤01。(完)