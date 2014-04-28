路透基点：屈臣氏正筹措150亿港元银团融资，以偿付股东贷款

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透4月28日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导，和记黄埔旗下企业--屈臣氏集团(AS Watson)正筹措150亿港元（19.4亿美元）银团融资，以偿付股东贷款。就在一个月之前，屈臣氏刚把部分股权授予新加坡投资者淡马锡控股。
和黄曾在3月时表示，出售股权所得的部分资金将用于向股东派发特别股息。
据消息人士，这笔150亿港元的三年期子弹式贷款较Libor加码85个基点，为香港市场今年以来定价最低的贷款之一。
四家银行已经被委任担当牵头行兼簿记行：美银美林、星展银行、高盛和汇丰。
屈臣氏正邀请另外16家银行也以同样价码加入。参与银行被要求至少承贷10亿港元，综合收益115个基点，费用是90个基点。
屈臣氏由亚洲首富李嘉诚拥有，此前曾考虑上市。李嘉诚在3月表示，未来两到三年间都可能进行首次公开招股(IPO)。
消息人士称，贷款将通过AS Watson Asia和AS Watson International来借入，由屈臣氏集团提供担保。之前屈臣氏集团的银团贷款通常由和黄来担保。（完）
(编译 高琦 审校 屈桂娟)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，