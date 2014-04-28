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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 18:12 BJT

路透基点：屈臣氏正筹措150亿港元银团融资，以偿付股东贷款

路透4月28日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导，和记黄埔旗下企业--屈臣氏集团(AS Watson)正筹措150亿港元（19.4亿美元）银团融资，以偿付股东贷款。就在一个月之前，屈臣氏刚把部分股权授予新加坡投资者淡马锡控股。

和黄曾在3月时表示，出售股权所得的部分资金将用于向股东派发特别股息。

据消息人士，这笔150亿港元的三年期子弹式贷款较Libor加码85个基点，为香港市场今年以来定价最低的贷款之一。

四家银行已经被委任担当牵头行兼簿记行：美银美林、星展银行、高盛和汇丰。

屈臣氏正邀请另外16家银行也以同样价码加入。参与银行被要求至少承贷10亿港元，综合收益115个基点，费用是90个基点。

屈臣氏由亚洲首富李嘉诚拥有，此前曾考虑上市。李嘉诚在3月表示，未来两到三年间都可能进行首次公开招股(IPO)。

消息人士称，贷款将通过AS Watson Asia和AS Watson International来借入，由屈臣氏集团提供担保。之前屈臣氏集团的银团贷款通常由和黄来担保。（完）

(编译 高琦 审校 屈桂娟)
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