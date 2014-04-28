台湾政经：为核四禁食的前民进党主席林义雄赴医院调养--中央社

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透台北4月28日 - 台湾中央社周一傍晚报导，为核四停建而无限期禁食的前民进党主席林义雄，今日下午由志工陪同赴医院调养身体，但其活动联络人表示，禁食不算结束。
报导指出，林义雄今日稍早赴宜兰祭祖，下午回到禁食地义光教会时，靠着志工搀扶才回到教会的禁食区内。稍晚活动联络人陈丽贵出面表示，〞林先生现在要去医院调养身体，等到调养好了，再出来跟大家说谢谢。〞
本地电视台拍摄的画面亦显示，林义雄由人搀扶，不发一语由教会上车前往医院。
中央社引述另一活动联络人陈尚志表示，禁食不算结束。
因核四争议不断，林义雄自22日起无限期禁食，希望执政党能立即停建核四。
台湾行政院长江宜桦周一稍早举行记者会重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四(台湾第四座核电厂)已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。
他并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。 (完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，