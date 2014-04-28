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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:51 BJT

台湾政经：为核四禁食的前民进党主席林义雄赴医院调养--中央社

路透台北4月28日 - 台湾中央社周一傍晚报导，为核四停建而无限期禁食的前民进党主席林义雄，今日下午由志工陪同赴医院调养身体，但其活动联络人表示，禁食不算结束。

报导指出，林义雄今日稍早赴宜兰祭祖，下午回到禁食地义光教会时，靠着志工搀扶才回到教会的禁食区内。稍晚活动联络人陈丽贵出面表示，〞林先生现在要去医院调养身体，等到调养好了，再出来跟大家说谢谢。〞

本地电视台拍摄的画面亦显示，林义雄由人搀扶，不发一语由教会上车前往医院。

中央社引述另一活动联络人陈尚志表示，禁食不算结束。

因核四争议不断，林义雄自22日起无限期禁食，希望执政党能立即停建核四。

台湾行政院长江宜桦周一稍早举行记者会重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四(台湾第四座核电厂)已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。

他并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。 (完)

(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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