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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:59 BJT

台湾债市:台电评等不受政府宣布核四停工决定影响--中华信评

路透台北4月28日 - 中华信评公司周一表示，授予台湾电力股份有限公司（台电；twAAA／负向／twA-1+）的评等，将不会受到政府宣布核四厂停工决定的影响。

中华信评指出，有关核四在公投举行之前将停工的宣示，实质上与政府先前对于核四厂的公开声明并无重大不同。然而，中华信评认为，关于核四厂未来发展长期的不确定性，将会对台电的信用地位造成负面影响。

中华信评同时认为，在台电未能及时并充分获得来自台湾政府的直接支持的情况下，全面放弃核四厂计画可能会对台电的财务结构带来重大压力，并明显削弱该公司的信用结构，此结果将可能导致台电的评等遭调降数个级距。

行政院长江宜桦今日稍早在记者会上，重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。

台电为每年台湾最大的公司债发行单位。台电为百分之百公营机构，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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