台湾债市:台电评等不受政府宣布核四停工决定影响--中华信评

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透台北4月28日 - 中华信评公司周一表示，授予台湾电力股份有限公司（台电；twAAA／负向／twA-1+）的评等，将不会受到政府宣布核四厂停工决定的影响。
中华信评指出，有关核四在公投举行之前将停工的宣示，实质上与政府先前对于核四厂的公开声明并无重大不同。然而，中华信评认为，关于核四厂未来发展长期的不确定性，将会对台电的信用地位造成负面影响。
中华信评同时认为，在台电未能及时并充分获得来自台湾政府的直接支持的情况下，全面放弃核四厂计画可能会对台电的财务结构带来重大压力，并明显削弱该公司的信用结构，此结果将可能导致台电的评等遭调降数个级距。
行政院长江宜桦今日稍早在记者会上，重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。
台电为每年台湾最大的公司债发行单位。台电为百分之百公营机构，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，