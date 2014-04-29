《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月29日

*工商时报：

--核四停工震惊社会，台股 昨日开盘后一度大跌102点，但〞神秘买家〞进场，通过以期货拉现货、拉高大立光 、台积电 价股等策略，将台股拉到由黑翻红反而上涨35点，创造昨日亚股第一的惊奇。

--国发会昨日发布3月景气，在金融指标维持稳定及市场信心仍偏向乐观下，3月景气亮出连续第2个月绿灯，领先指标也呈连续19个月回升，显示景气续呈复苏态势，只要欧、美复苏的态势不变，4月仍可望续亮绿灯。

--台电昨日标售120亿台币公司债，但遭遇核四停工争议，券商主管表示，标单明显〞少很多〞，市场观望气氛偏浓，并且投标利率也小幅提高，不排除发债结果没有2月时顺利，利率预料也将上扬。台电本次标债标售结果预订30日公布。

--以台塑 等公司为主的台塑集团购买八大电视股权案，正式向相关政府单位提出申请。台塑集团昨日表示，基于过去投资八大电视的合作经验，并对八大电视经营团队深具信心，规划由〞台塑开发公司〞出手承接八大电视外资大股东持股，惟交易案仍待国家通讯传播委员会、经济部投资审议委员会等主管机关核准方能确定。

*经济日报：

--台股股王大立光 上日股价攻抵1,990台币，冲破国泰金 此前创下的1,975台币天花板障碍，改写高悬25年的台股史上新天价，并引领高价股联袂走高，启动多头反攻行情；预料今日大立光将进一步挑战2,000台币大关。

--核四(台湾第四座核电厂)封存，将造成台湾每年电力缺口约193亿度，相当于全年用电量5%。为补足用电缺口，政府拟三管齐下，包括经济部拟争取核一、二厂延役、开放新一波民营电厂，以及台电计画在桃园大潭电厂新增三部天然气发电机组，全力抢救缺口。

--晶圆代工龙头台积电 昨日不愿表态拥核或反核立场，但强调充足且稳定供电，是晶圆厂营运的必要条件，未来扩产计画会视供电情况而定。

--鸿海 集团董事长郭台铭表示，鸿海集团与大陆电信数据商世纪互联 签订战略合作，是启动鸿海转型的开始。未来鸿海集团要靠自动化与物联网、云端紧密结合，在2020年完成全面转型。

--财政健全方案将于周四由立法院审查，金融营业税率由2%调至5%颇受瞩目。银行公会日前会商决定，通过临时提案支持此案，但也要求将金融营业税正名为〞回馈税〞，并订定落日条款，不能无限期加税。

--卖空机构格劳克斯昨日针对F-再生 发出第二次报告，再度拿出当地政府的网站资料，以佐证其立论，对此再生财务部协理王维民说，现在已各说各话，会让证据来说明。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘