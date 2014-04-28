《中国新债预测》国开行增发新债收益率料近二级，资金紧张影响在中短端

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
* 招标品种: 国开行增发第7-11期固息金融债
* 期限及金额上限：1/3/5/7/10年 均不超60亿元
* 预测区间: 4.56%-4.70%；5.02%-5.10%；5.20%-5.30%；5.40%-5.46%；5.42%-5.50%
* 预测均值: 4.64%；5.05%；5.25%；5.43%；5.47%
* 受访人数: 8位
* 招标时间: 1/3/5年：4月29日9:30-10:30；7/10年：4月29日9:30-11:10
路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第二轮"福娃债"(五期固息债同发)。路透调查显示，监管机构限制部分机构非标准化债权投资比例，加之当前配置时机尚可，料是次新债机构需求稳定，预期明日中标收益率整体上贴近二级水平。
市场人士并指出，当前资金紧张或在一定程度上限制新债表现，影响或主要集中在中短端。
“需求应该还可以，利率未见得比二级低很多，阶段性流动性没之前那么松了，”北京一大型券商分析师称，”大行配置户需求稍好，可能觉得利率不会大上，想早投资早收益；非标等投资受限，农商等需求也还行。“
北京一大型银行交易员亦表示，短期资金面趋收敛或不会改变，进而令中短期新债略承压；曲线尚陡峭，其所在机构在中长端还是有一定配置需求的。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.7163%、5.1209%、5.2868%、5.4757%和5.4911%。
此次增发“福娃债”1/3/5/7/10年期标的券最新成交价对应收益率 分别为4.7000%、5.0750%、5.2832%、5.4600%和5.4950%。
农发行周一招标的一至三年期固息债结果多接近二级水平，需求尚好。市场人士表示，资金进一步趋紧对中短期新债影响尚未很大，仅两年期品种利率略有走高，整体结果并未脱离二级利率。
临近月末，中国银行间市场大行等资金主要供给方出资有所减少，周一主要质押式回购 加权利率普涨，其中七天期以约50个基点(bp)的幅度居前，与隔夜品种点差也由不足120bp，扩大至160bp附近。
明日国开行债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第7-11期增发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月29日9:30-10:30
7/10年：4月29日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月6日
起息日 4月8日
分销期 4月30日-5月6日
上市日 1年：5月8日
3/5/7/10年：5月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------
一年 三年 五年 七年 10年
-----------------------------------------------------------------
票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%
(加权) (加权) (完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，