《台湾重要政经日程》--4月29日

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO

路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。