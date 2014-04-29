《台湾重要政经日程》--4月29日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
===================今日重要政经消息=============================
4/29(二)
--09:00 行政院长赴立法院施政质询。
--10:00 台湾智库举办核四公投争议民调记者会。
--14:00 上柜股票纳入股票期货标的联合记者会。
--16:00 经济部工业局例行记者会。
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4/30(三)
--08:30 主计总处公布第一季经济成长率(概估值)。上季为年增2.95%。
--09:00 立法院委员会审查保险法。
--友达 公布第一季财报。
--联电 公布第一季财报及电话会议。
5/1(四)
--劳动节金融市场休市一日。 *--09:00 立法院审查财政健全方案。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6(二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。 *--13:30 群创 公布第一季财报。 *--15:00 宏达电 公布第一季财报。
5/7(三)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8(四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/22(四)
--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。
5/23(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。
5/26(一) *--16:10 央行公布4月货币总计数M2，上月年增率为5.89%。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。