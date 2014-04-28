中国金融：平安信托今年将加强ABS和债券领域的投入，优化业务结构

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险集团 旗下平安信托今年将加大在资产证券化和债券业务方面的投入力度，以优化公司业务结构。
平安信托董事长兼首席执行官（CEO）童恺表示，今年公司将重点部署以下五个方面的创新业务：一是加强资产证券化方面的投入力度，以弥补银行体系资金逐渐下降的流入额；二是加大在直接融资领域的拓展力度，加强债券领域的研发能力和投资能力。
另外，公司将重点关注国有企业改制以及国有资产融资、交易，进一步挖掘混合所有制改造方面的业务机会；拓展海外投资，以帮助客户分散投资风险；进一步开展私人理财渠道的改造，包括产品方面的改造以及服务方面的改造，全面提升客户体验。
公司周一新闻稿称，截止去年末，公司信托计划资产管理规模达到2,903.20亿元人民币，同比增长37%；公司净资产为171.34亿元，总资产为185.63亿元，继续保持行业第一。公司全年实现净利润19.14亿元，同比增长25%。
去年国内信托行业总规模突破10万亿元，加加之互联网金融异军突起，加快资金从金融机构脱媒，使得信托公司经营面临巨大压力与挑战。
童恺指出，在公司现有业务模式之外，面对目前互联网思维与技术发展对传统行业乃至金融行业带来的颠覆性革命，信托公司如何运用新技术、新理念优化改造甚至革新传统业务模式至关重要。
今年平安信托将继续推进互联网金融布局，一方面，公司继续推进与平安陆金所的合作研究，以借助互联网技术，帮助信托行业建立信托计划登记与转让平台，盘活信托资金；另一方面，公司将抓住互联网移动终端的机会与优势，布局并推进移动互联客户端的服务功能研发，为高净值客户提供更为快捷、便利、安全的投融资服务。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，