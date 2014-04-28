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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 19:35 BJT

路透基点：雅居乐地产控股筹办60亿港元三年期俱乐部贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，雅居乐地产控股有限公司正筹办一笔60亿港元(7.74亿美元)三年期分期偿还贷款。

消息人士透露，这家房地产开发商自行安排这笔俱乐部贷款。

贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码420个基点，平均年限约为2.31年。

银行的综合收益为506.6个基点，费用为200个基点。

消息人士称，上周已向有业务往来的银行发送了邀请函。

另外，雅居乐大约在两周之前签署了一笔4.75亿美元八个月期过桥贷款，以对5亿美元可转债进行再融资。这笔过桥贷款由恒生银行、汇丰和渣打银行提供。

2013年7月，雅居乐对一笔三年期分期摊还贷款进行了16.5亿港元的绿鞋贷款操作，总贷款规模增加到56.28亿港元。绿鞋贷款的最高综合收益为455个基点，利率较Hibor加码420个基点，平均年限为2.31年。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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