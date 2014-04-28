CNH动态：人民币扭转六连跌，但结构性产品或加重离岸汇率压力

路透香港4月28日 - 在人民币中间价连续第四天上行的牵引下，离岸人民币现汇 周一终于扭转此前连续六个交易日跌幅，小幅走升。但市场人士称，即期点位仍停留在6.25“临界点”上方，一些结构性人民币汇率产品的损失会逐渐暴露，亦会让离岸人民币承压。

交易人士并指出，最近几个月人民币走势的转变动摇了在岸和离岸投资者对人民币单向押注的看法，加之中国经济形势并不乐观，至少要等待下个月的外汇占款等数据出来之前，人民币汇率料仍会在弱势区域整理。

一外资行交易员说，“人民币近期估计还是弱势区域震荡，已经破了6.25,怎么也要碰下新的band，我们交易也是在6.23-6.26区间内来回抛买。＂

中国国家信息中心发布最新报告称，中国经济运行下行压力明显，房地产市场出现调整风险，预计二季度经济料延续稳中趋降的走势，增长7.4%左右。

此外，上述外资行交易员并指出，离岸人民币近日始终留在临界点6.25上方，去年以来离岸市场大量销售的TRF产品（目标可赎回远期合约）规模不小，如果TRF产品的具体损失随着人民币进一步贬值兑现，离岸人民币汇率可能比在岸压力更重。

一位从台湾调研回来的分析师认为，不少购买了TRF产品的台资企业目前还在扛（补交保证金等措施），他们做的TRF其实远远超过套期保值的实际需求，如果人民币继续贬值，他们还能扛多久？

路透消息称，台湾金管会今日召开业务会报，决定暂停人民币投资见长的永丰金控 旗下银行TMU(金融商品行销部门)TRF业务一年，为官方首度裁罚银行人民币衍生商品业务推展的疏失，因发现其非避险客户比重过高及企业运用低风险系数的资金投资人民币衍生性金融商品。

本地时间下午5:33时，离岸人民币现汇 报6.2526，较上日上涨51点子或0.08%。但早盘一度跌至6.2593。在岸人民币兑美元即期 报6.2530元，亦较上一交易日微升。

今日人民币兑美元中间价 为6.1565元，连续第四天上行至两周以来高位，上日中间价为6.1576元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2485/2520，上日尾盘为6.2645，涨0.26%。

全球汇市上，欧元兑美元周一升至两周高位，因市场预计欧元区通胀数据将小升，从而缓解欧洲央行放松货币政策的压力。 英镑兑美元 创四年半新高，受英国经济数据和并购活动提振。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻