《交易视点》中国转债后续反弹，核心动能源于无风险利率下降--中信证券

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透北京4月28日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，经济增长临近底线，政策出现放松信号，以低估值蓝筹为主的转债市场下跌风险较小，后续转债市场的反弹，核心驱动因素可能来自于无风险利率的下降。
从策略角度，建议投资者保留中等仓位，重点持有平安、中行、石化、隧道、工行转债，风险偏好较高的投资者可考虑买入重工转债，博弈军工资产证券化推进带来的交易性机会。
**转债指数下跌-0.2%，偏债型转债续涨，偏股型转债分化**
在IPO重启预期和汇丰PMI初值偏弱影响下，上周A股市场重挫，沪深300、创业板指跌幅分别为-2.6%和-6.2%，银行之外行业指数全线下跌。
上周转债指数微跌-0.2%，南山、深机、中行等偏债型转债继续上涨，平安、民生等大盘偏股型转债走势强于正股，市场转债市场情绪有所回暖，而中小盘偏股型转债则跌幅较高。
**政治局会议表明稳增长政策可能不会大规模出台**
4月25日，中央政治局会议认为“一季度经济增速处于年度预期目标范围”、“就业形势总体较好”、“财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调”，提出“要加大对实体经济的支持力度”“合理调节流动性水平”。
会议传递稳增长政策将出台但力度不大的信号，资金面预计不会趋紧。
**股市风格继续转换，关注资金成本对利率敏感型行业影响**
鉴于IPO重启逐渐临近，预计高估值成长股将面临回调风险，低估值蓝筹股有相对收益，风格转换仍将继续，建议关注资金成本对银行、地产等利率敏感型的影响。
债市方面，上周财政存款上缴、央行净回笼导致7天回购利率回升至3.5%附近，债券市场收益率短端有所回升，3-5年期收益率则小幅下行。
在资金面稳定的环境下，债券市场迎来确定性的机会，息差交易仍是市场核心策略，3-5年期中高等级信用债将是主要配置品种。
**转债投资策略**
短期来看，经济增长临近底线，政策出现放松信号，以低估值蓝筹为主的转债市场下跌风险较小，后续转债市场的反弹，核心驱动因素可能来自于无风险利率的下降。
从策略角度，建议投资者保留中等仓位，重点持有平安、中行、石化、隧道、工行转债，风险偏好较高的投资者可考虑买入重工转债，博弈军工资产证券化推进带来的交易性机会。
**银行一季报盈利稳定、资产质量下滑，转债预计相对平淡，关注中行转债**
5家银行已披露一季报：①农行、中行、民生、宁波净利润同比增速在13%-18%，与2013年接近。
②农行、中行、民生、平安4家银行净息差相比2013年回升5-17bp。
③资产质量下滑，中行、民生、平安信用成本（年化）上升至0.76%、0.92%和0.95%。
④吸存力度加大，贷款平稳增长，同业业务分化，中行、平安同业资产增30%-32%，民生降11%。
总体而言，银行股基本面向下、估值向上，短期难有明显的机会，银行转债将相对平淡。
需要注意的是，中国银行同业业务快速扩张、海外业务NIM将趋势性回升，也许会成为2014年银行股里的惊喜，建议继续持有中行转债。(完)
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* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，