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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 18:05 BJT

《交易视点》中国转债后续反弹，核心动能源于无风险利率下降--中信证券

路透北京4月28日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，经济增长临近底线，政策出现放松信号，以低估值蓝筹为主的转债市场下跌风险较小，后续转债市场的反弹，核心驱动因素可能来自于无风险利率的下降。

从策略角度，建议投资者保留中等仓位，重点持有平安、中行、石化、隧道、工行转债，风险偏好较高的投资者可考虑买入重工转债，博弈军工资产证券化推进带来的交易性机会。

**转债指数下跌-0.2%，偏债型转债续涨，偏股型转债分化**

在IPO重启预期和汇丰PMI初值偏弱影响下，上周A股市场重挫，沪深300、创业板指跌幅分别为-2.6%和-6.2%，银行之外行业指数全线下跌。

上周转债指数微跌-0.2%，南山、深机、中行等偏债型转债继续上涨，平安、民生等大盘偏股型转债走势强于正股，市场转债市场情绪有所回暖，而中小盘偏股型转债则跌幅较高。

**政治局会议表明稳增长政策可能不会大规模出台**

4月25日，中央政治局会议认为“一季度经济增速处于年度预期目标范围”、“就业形势总体较好”、“财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调”，提出“要加大对实体经济的支持力度”“合理调节流动性水平”。

会议传递稳增长政策将出台但力度不大的信号，资金面预计不会趋紧。

**股市风格继续转换，关注资金成本对利率敏感型行业影响**

鉴于IPO重启逐渐临近，预计高估值成长股将面临回调风险，低估值蓝筹股有相对收益，风格转换仍将继续，建议关注资金成本对银行、地产等利率敏感型的影响。

债市方面，上周财政存款上缴、央行净回笼导致7天回购利率回升至3.5%附近，债券市场收益率短端有所回升，3-5年期收益率则小幅下行。

在资金面稳定的环境下，债券市场迎来确定性的机会，息差交易仍是市场核心策略，3-5年期中高等级信用债将是主要配置品种。

**转债投资策略**

短期来看，经济增长临近底线，政策出现放松信号，以低估值蓝筹为主的转债市场下跌风险较小，后续转债市场的反弹，核心驱动因素可能来自于无风险利率的下降。

从策略角度，建议投资者保留中等仓位，重点持有平安、中行、石化、隧道、工行转债，风险偏好较高的投资者可考虑买入重工转债，博弈军工资产证券化推进带来的交易性机会。

**银行一季报盈利稳定、资产质量下滑，转债预计相对平淡，关注中行转债**

5家银行已披露一季报：①农行、中行、民生、宁波净利润同比增速在13%-18%，与2013年接近。

②农行、中行、民生、平安4家银行净息差相比2013年回升5-17bp。

③资产质量下滑，中行、民生、平安信用成本（年化）上升至0.76%、0.92%和0.95%。

④吸存力度加大，贷款平稳增长，同业业务分化，中行、平安同业资产增30%-32%，民生降11%。

总体而言，银行股基本面向下、估值向上，短期难有明显的机会，银行转债将相对平淡。

需要注意的是，中国银行同业业务快速扩张、海外业务NIM将趋势性回升，也许会成为2014年银行股里的惊喜，建议继续持有中行转债。(完)

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