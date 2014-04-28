版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 18:11 BJT

投行观点：汇丰调降今明两年铝价预估，同时大幅调高镍价预估

路透4月28日 - 汇丰集团周一表示：

* 调降2014年及2015年铝价预估至每吨1,887美元及2,031美元，原预估分别为1,950美元及2,050美元

* 铜价2014年初开局疲软导致其调降2014年铜价预估至每吨7,200美元，原预估为每吨7,750美元，展望不变

* 2014年及2015年镍价预估分别调高18%及29%至每吨1.8万美元及2.2万美元

* 预估2014年钯金每盎司825美元，2015年为900美元

* 预估2014年铂金价格为每盎司1,595美元，2015年预估为每盎司1,850美元 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐