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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 18:45 BJT

路透基点：九家银行加入澳门励骏创建的42.2亿港元贷款案--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有九家银行加入在香港上市的娱乐博彩公司--澳门励骏创建有限公司的五年期贷款案，该案规模也从40亿港元增加到42.2亿港元(5.44亿美元)。

中国工商银行澳门分行担任牵头行兼簿记行，承贷18亿港元。

Banco Nacional Ultramarino承贷5.01亿港元，共享牵头行头衔。

东亚银行澳门分行（5亿港元）、澳门国际银行当地分行（4亿港元）和中国建设银行澳门分行（2.5亿港元）担任主办行。

还有五家银行以安排行身份加入：永隆银行澳门分行（2亿港元）、葡萄牙商业银行澳门分行（1.5亿港元）、澳门商业银行（1.5亿港元）、兆丰国际商业银行OBU（1.5亿港元）和第一商业银行澳门分行（1.2亿港元）。

贷款协议在4月8日签署。

在贷款规模增加以前，据报导，这笔有担保贷款分为A部分13.24亿港元，用于再融资，以及B部分26.76亿港元用作澳门渔人码头的再开发费用。

利率为Hibor加码250个基点，最高前端费是120个基点。

这笔分期偿付贷款的平均期限为约三年。

澳门励骏创建及子公司新澳门置地管理有限公司和Hong Kock Development将为这笔贷款提供担保。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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