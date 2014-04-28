路透基点：九家银行加入澳门励骏创建的42.2亿港元贷款案--TRLPC

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，有九家银行加入在香港上市的娱乐博彩公司--澳门励骏创建有限公司的五年期贷款案，该案规模也从40亿港元增加到42.2亿港元(5.44亿美元)。
中国工商银行澳门分行担任牵头行兼簿记行，承贷18亿港元。
Banco Nacional Ultramarino承贷5.01亿港元，共享牵头行头衔。
东亚银行澳门分行（5亿港元）、澳门国际银行当地分行（4亿港元）和中国建设银行澳门分行（2.5亿港元）担任主办行。
还有五家银行以安排行身份加入：永隆银行澳门分行（2亿港元）、葡萄牙商业银行澳门分行（1.5亿港元）、澳门商业银行（1.5亿港元）、兆丰国际商业银行OBU（1.5亿港元）和第一商业银行澳门分行（1.2亿港元）。
贷款协议在4月8日签署。
在贷款规模增加以前，据报导，这笔有担保贷款分为A部分13.24亿港元，用于再融资，以及B部分26.76亿港元用作澳门渔人码头的再开发费用。
利率为Hibor加码250个基点，最高前端费是120个基点。
这笔分期偿付贷款的平均期限为约三年。
澳门励骏创建及子公司新澳门置地管理有限公司和Hong Kock Development将为这笔贷款提供担保。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，